Caso EDP. Relação recusa pedido de afastamento do juiz Carlos Alexandre

O Tribunal da Relação de Lisboa recusou o pedido de afastamento do juiz de instrução Carlos Alexandre do caso EDP. O pedido tinha sido apresentado pela defesa de António Mexia, presidente da empresa. António Mexia tinha pedido o afastamento do juiz Carlos Alexandre, alegando parcialidade do magistrado.