Caso Galamba. Vitalino Canas tem dúvidas sobre enquadramento legal para atuação do SIS

O constitucionalista Vitalino Canas tem sérias dúvidas de que exista enquadramento legal para a atuação do SIS na apreensão do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba. O antigo secretário de estado do PS e ex-membro do conselho de fiscalização das secretas, considera que se tratou de um caso de polícia, vedado ao serviço de informações.