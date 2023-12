Caso gémeas. Iniciativa Liberal e Chega vão forçar audições potestativas

O PS chumbou todos os requerimentos do IL de audição sobre este caso, que envolve um tratamento para a atrofia muscular espinhal no valor de quatro milhões de euros, na comissão parlamentar de saúde. Ainda assim,Em reação ao bloqueio do PS, André Ventura anunciou que o Chega vai chamar a ministra a Justiça ao Parlamento para explicar o caso das duas gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria, alegando que o país deve ficar esclarecido sobre o assunto antes de se iniciar a campanha para as eleições.argumentou. “Nós não vamos abdicar que o país seja esclarecido antes de começar a campanha eleitoral”.O líder do Chega diz não compreender a votação contra dos socialistas às propostas de audição dos protagonistas na Assembleia da República.

“O Partido Socialista insiste em bloquear a audição dos principais responsáveis daqueles que podiam dar um esclarecimento sobre esta matéria”, afirmou Ventura aos jornalistas.







Já Rui Rocha lembra que não seria a primeira vez que antigos governantes eram chamados a comissões parlamentares. O presidente do IL defende que faz todo o sentido ouvir Marta Temido, Lacerda Sales e o filho de Marcelo Rebelo de Sousa.



Para o líder liberal, o argumento de que estão a ser chamados ex-governantes não justifica o bloqueio das audições, recordando que o PS já chamou a audição outros ex-governantes no caso TAP, como Ségio Monteiro ou Pires de Lima.





Também o PSD lamenta a votação contra do PS neste assunto, criticando que mudou a liderança do PS mas não “a forma de estar” do partido no Parlamento.



“A maioria absoluta continua a ser um rolo compressor e continua a chumbar aquilo que são as audições necessárias para que o Governo e outras entidades possam esclarecer dos vários problemas que existem”, afirmou Joaquim Miranda Sarmento.