Caso gémeas. Lacerda Sales confirma reuniões com filho de PR

O ex-Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, admite que teve uma reunião com o filho do presidente da República sobre o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no hospital de Santa Maria, em Lisboa, com um fármaco milionário.

Numa entrevista ao semanário Expresso, Lacerda Sales diz que foi Nuno Rebelo de Sousa quem pediu uma reunião ao gabinete do então governante, para falar sobre as crianças com atrofia muscular espinal e que esse encontro ocorreu no dia 7 de Novembro de 2019.



Lacerda Sales revela que não recebeu qualquer documento, reitera que não pediu a consulta, como o acusa a neuropediatra que tratou as crianças, e assegura que não falou com ninguém.



Acrescenta que transmitiu a Nuno Rebelo de Sousa que trataria este caso como todos os outros, sem privilégio.