Caso gémeas. PS mostra-se solidário com Lacerda Sales

Em declarações aos jornalistas no parlamento, Eurico Brilhante Dias manifestou "absoluta solidariedade" com o ex-secretário de Estado e atual deputado do PS António Lacerda Sales perante as notícias de que a Ordem dos Médicos abriu um inquérito sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, que irá avaliar os médicos envolvidos, incluindo Lacerda Sales."É absolutamente inusitado que uma ordem profissional, que não tem qualquer competência de escrutínio de atividade de um membro ou ex-membro do Governo venha abrir um inquérito ou uma averiguação no quadro de uma decisão, ou possível decisão, de um membro do Governo", defendeu.O líder parlamentar do PS salientou que "não é essa a função das ordens profissionais" e considerou que este inquérito devia "fazer com que a própria Ordem e os órgãos da Ordem tomassem alguma posição pública quanto isto".

"Há momentos em que temos de dizer, temos de parar com isto. (...) Porque não é compreensível, é de todo inusitado - eu estou a tentar conter-me nas palavras - que a Ordem dos Médicos tome uma posição como esta", reforçou.