Caso Huawei. Altos quadros da Saúde colocam lugares à disposição

RTP 28 Ago, 2017, 18:13 / atualizado em 28 Ago, 2017, 18:33 | País

O presidente e o vogal do conselho de administração dos Serviços Partilhados foram dois dos dirigentes que colocaram os lugares à disposição, explica o comunicado do Ministério da Saúde.



Na nota, o gabinete de Adalberto Campos Fernandes classifica esta atitude de “positiva”.



O Governo entende que estes “factos ocorridos em junho de 2015 enquadram aspetos que carecem de clarificação ao nível do seu contexto ético, jurídico e institucional”.



O ministro avança que foi pedida uma intervenção urgente à Inspeção Geral das Atividades em Saúde sobre o caso e acrescenta ser necessário esperar pelas respetivas conclusões.

Caso Huawei



O comunicado do Ministério da Saúde surge depois de o jornal Expresso ter avançado que dirigentes do Ministério da Saúde e um destacado funcionário da Autoridade Tributária viajaram para a China “com tudo pago”.



O jornal cita uma fonte ligada ao processo, segundo a qual a empresa pagou "tudo, mesmo tudo", incluindo a alimentação.



De acordo com o jornal Expresso, trata-se de uma viagem realizada entre 2 e 6 de junho de 2015, envolvendo cinco dirigentes do Ministério da Saúde. A viagem incluiu uma visita ao Hospital de Zheng Zhou para observar como funciona o sistema de telemedicina da unidade e outra à sede da tecnológica Huawei em Shenzhen, perto de Hong Kong.



"Os altos quadros dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) que viajaram a convite são Artur Trindade Mimoso, vogal executivo do conselho de administração, Nuno Lucas, diretor de sistemas de informação, Ana Maurício, diretora de comunicação, Rui Gomes, diretor de sistemas de informação e Rute Belchior, diretora de compras", lê-se na notícia do Expresso.



Os SPMS confirmaram ao jornal a deslocação "suportada pela entidade que organizou a visita", justificando-a com "objetivos prioritários" de adquirir e partilhar conhecimentos sobre "os recursos, modelos e estratégias diferenciadoras utilizadas no âmbito da telemedicina".