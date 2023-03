Caso Ihor. Ex-diretor de fronteira do SEF, dois inspetores e dois seguranças responsabilizados

Há uma nova acusação no caso da morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF do Aeroporto de Lisboa, em 2020. O Ministério Público aponta agora responsabilidades a um ex-diretor de fronteira do SEF a dois inspetores e a dois seguranças.