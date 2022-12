Caso Jéssica. Cinco pessoas acusadas, incluindo a mãe da criança

O despacho de acusação do Ministério Público, a que a RTP teve acesso, refere que a suposta ama da menina, Ana Pinto, o marido, Justo Ribeiro Montes, e a filha, Esmeralda Pinto Montes, estão acusados de homicídio qualificado consumado, rapto, rapto agravado e coação agravada.



Estes três arguidos, bem como outro filho de Ana Pinto, Eduardo Montes, estão ainda acusados de um crime de violação agravado e de um crime de tráfico de estupefacientes agravado.







De acordo com a acusação do Ministério Público, Comarca de Setúbal, a mãe da criança devia dinheiro a outra das acusadas, Ana Pinto, a quem solicitou “serviços de bruxaria” que não pagou.



“Por força dessa dívida, no valor total de 200,00€, os arguidos Ana Pinto, Justo e Esmeralda Montes [estes dois últimos amigos do pai de Jéssica, a quem vendiam canábis] engendraram um plano com vista a exigirem à arguida Inês Sanches o pagamento, exigindo-lhe, então, a entrega da filha como garantia desse pagamento”, lê-se na acusação.



Mãe de Jéssica não a levou ao hospital após agressões



A mãe de Jéssica entregou-a a essas três pessoas, que viviam juntas em Setúbal, e dois dias depois, conseguiu arranjar 100 euros que usou para pagar parte da dívida, trazendo de volta a filha.







Como ainda restavam 100 euros, Inês voltou a entregar a filha agora três arguidos. Foi buscá-la uma semana depois, mas não levava o dinheiro que devia. Nesse encontro, os três alegados raptores, “fazendo uso de sua força muscular desferiram na cabeça e no corpo de Jéssica Biscaia, com as mãos ou outras parte do corpo ou objetos, um número não concretamente apurado de palmadas, murros, bofetadas e pancadas, provocando-lhe um hematoma na hemiface esquerda, os lábios feridos, hematomas pelo corpo e dores”.



Segundo o MP, “devido aos ferimentos sofridos, durante a semana seguinte, já em casa da arguida Inês Sanches, Jéssica Biscaia apenas se alimentou de líquidos”.



“Apesar do estado em que se encontrava Jéssica Biscaia e de ter recebido aconselhamento de outras pessoas com as quais convivia nesse sentido, a arguida Inês Sanches não a levou a qualquer unidade hospitalar ou centro de saúde, a fim de aferir do estado de saúde daquela”.



Pai da menina foi quem chamou o INEM



Poucas semanas depois, a situação de dívida repetiu-se e Ana Pinto voltou a pedir a Inês Sanche que entregasse a criança, juntamente com roupas e medicamentos desta. “Inês Sanches assim o fez, apesar de saber que a sua filha poderia ser novamente agredida” – o que veio a acontecer.



Quando a mãe da criança voltou a ir buscá-la, dias mais tarde, Jéssica permanecia calada e imóvel, “olhos sempre fechados, hematomas nas pernas, com a zona da testa inchada, grande pelada no couro cabeludo e a zona do rosto toda ensanguentada, inclusivamente, com uma queimadura no nariz e buço”.



No mesmo dia, Inês Sanches deu a conhecer a situação ao companheiro, que contactou o INEM. “Apesar dos esforços envidados na reanimação de Jéssica Biscaia, esta acabou por falecer no Hospital São Bernardo, em Setúbal”, refere o MP.