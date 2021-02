Caso José Guerra. Ana Carla Almeida apresentou uma ação no Tribunal da União Europeia

Ana Carla Almeida apresentou uma ação no Tribunal da União Europeia a requerer a anulação da nomeação de José Guerra para a procuradoria europeia. A procuradora do DCIAP, preterida após intervenção do governo português, avançou para o tribunal europeu um mês e meio depois de o escândalo ter rebentado.