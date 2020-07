Caso Maddie. Terminaram escavações em terreno perto de Hannover

Terminaram as escavações no terreno perto de Hannover, relacionadas com a investigação ao caso Madeleine McCann. Os investigadores não adiantaram até agora quaisquer dados concretos sobre o resultado da operação, nem sequer o que procuravam exatamente. É todavia certo que a operação se relaciona com o desaparecimento da criança britânica, ocorrido há 13 anos, na Praia da Luz, no Algarve.