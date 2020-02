Caso Marega. Autoridades continuam a analisar imagens de videovigilância

Foi criada uma força especial para tratar do caso Marega e já foram identificados quatro adeptos do Vitória de Guimarães, apontados como autores de insultos racistas.



Há mais algumas pessoas referenciadas, mas que ainda não constam do processo.



A equipa que está a analisar as imagens conta com vários elementos da PSP, do Ministério Público e procuradores do DIAP de Guimarães.



A equipa está a ponderar pedir às televisões que acompanharam o encontro entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto imagens que tenham recolhido para ajudar na investigação.