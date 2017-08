Caso Oracle: Ministra da Administração Interna pede investigação à participação de funcionário

RTP 29 Ago, 2017, 18:56 / atualizado em 29 Ago, 2017, 19:19 | País

Na nota enviada à comunicação social, o gabinete da ministra faz saber que “na sequência das notícias vindas a público sobre a alegada participação de um funcionário da Secretaria-Geral da Administração Interna num evento, nos Estados Unidos da América, financiado por uma empresa privada, a Ministra da Administração Interna determinou à Inspeção Geral da Administração Interna a abertura de um Inquérito com vista ao apuramento de todas as circunstâncias relativas a tal participação.



Constança Urbano de Sousa “determinou igualmente que o Inquérito, que deverá estar concluído no prazo de 30 dias, seja alargado às viagens pagas por entidades privadas a funcionários de todos os serviços tutelados pelo Ministério da Administração Interna”.



A nota surge depois de o Observador ter noticiado na segunda-feira que cinco funcionários do Estado, de estruturas que dependem dos Ministérios da Segurança Social, das Finanças, do Ministério da Saúde e do da Administração Interna viajaram para São Francisco, nos Estados Unidos, com estada na cidade entre 28 de setembro e 2 de outubro de 2014.

Durante a manhã, a Procuradoria-Geral da República tinha já adiantado estar a "recolher elementos" sobre a notícia avançada peloAs viagens promovidas pela Oracle não são as únicas a serem analisadas pelas autoridades. O Ministério Público abriu já uma investigação relacionada com o pagamento de viagens à China por uma empresa parceira da Huawei a dirigentes do Ministério da Saúde.