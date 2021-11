Caso provável de ómicron. Encerradas as urgências do Hospital de Almada

No Hospital Garcia de Orta, em Almada, as urgências fecharam por ter sido detectado um caso muito provavelmente da variante ómicron num médico que trabalha na B SAD. Luís Amaro, presidente do Conselho de Administração do hospital, confirmou à RTP o encerramento das urgências.