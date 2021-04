Caso "Selminho". Rui Moreira sabe a 18 de maio se vai ser julgado

A defesa do autarca sustenta que todo o processo está assente em "fabulações" do procurador do Ministério Público pedindo que o caso não siga para julgamento.Opinião oposta à do Ministério Público, que desfiou um rol de acusações sustentando que Rui Moreira agiu em benefício próprio e da família na questão dos terrenos para construção na escarpa da Arrábida.Depois do debate instrutório, Rui Moreira referiu que está de bem com a sua consciência e que vai aguardar tranquilamente pela decisão a 18 de maio.





Reportagem de Alexandra Madeira.