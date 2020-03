Caso suspeito de coronavírus obrigou comboio a parar

Um caso suspeito de coronavírus obrigou um comboio a parar esta noite no Entroncamento durante duas horas. Uma passageira de 21 anos apresentava sintomas compatíveis com o novo coronavírus. Foi a própria a dar o alerta. A passageira tem a nacionalidade sul-coreana e esteve há pouco tempo no norte de Itália.