Caso suspeito de coronavírus sob observação no Hospital Curry Cabral

“Relativamente ao surto de pneumonia por novo Coronavírus (2019-nCoV),com início na China,”, lê-se na nota publicada no portal da DGS “Este doente, regressado hoje da China, onde esteve na cidade de Wuhan (província de Hubei) nos últimos dias, já se encontra sob observação no Hospital de Curry Cabral em Lisboa, Hospital de Referência para estas situações”, prossegue da Direação-Geral da Saúde.

Em Portugal foram despistados até agora quatro casos suspeitos.



A autoridade sanitária adianta, por ora, queAterrou na manhã deste sábado em Lisboa um avião proveniente da China.

Diana Palma Duarte, Mariana Flor, Luís Moreira - RTP

. Contudo, terão sido analisados antes de embarcarem.

Reforço do apoio a portugueses na China



O Governo afiançava esta tarde estar a cooperar com outros países europeus no sentido do reforço do apoio a cidadãos nacionais retidos em Wuhan, a cidade chinesa onde foram detetados os primeiros casos do novo coronavírus.“Estamos em contacto com os cidadãos e a cooperar com outros países europeus para procurar reforçar o apoio aos compatriotas portugueses retidos”, adiantou fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, citada pela agência Lusa.Um dos cenários em cima da mesa, de acordo com a mesma fonte, passaria por retirar os cidadãos portugueses da cidade epicentro daepidemia: “Se isso for viável à luz das regras de saúde pública”.