Caso Tancos. Arguidos em silêncio no segundo dia da instrução

No segundo dia da instrução do caso Tancos, os arguidos mantêm-se em silêncio perante o juiz Carlos Alexandre. Esta manhã foram chamados a depor dois elementos da Polícia Judiciária Militar, o major Pinto da Costa e o sargento Mário Lage de Carvalho. São ambos apontados como elementos de ligação da PJ Militar com a GNR de Loulé e João Paulino, o alegado cérebro do furto.