Casos de Covid-19 continuam a subir nas escolas

Foto: Mário Cruz - Lusa

A DGS avança ao jornal Público que, desde o início do desconfinamento, foram registados 47 surtos. Há 15 turmas com aulas suspensas no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, após sete professores terem testado positivo.