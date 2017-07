Castanheira assume compromisso de renascer, "que amanhã será um novo dia"

Lusa 04 Jul, 2017, 11:59 | País

Perante a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, o autarca voltou a reafirmar a necessidade de Castanheira de Pera, distrito de Leiria, renascer e de "reconstruir" uma terra fortemente afetada pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, a 17 de junho, e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

O Dia do Concelho, celebrado hoje, é um momento de honrar "a memória de todos aqueles que recentemente partiram", mas também de obter e de construir "a confiança bastante para assumir o compromisso de fazer o futuro acontecer em cada dia que passa", frisou o autarca, durante o discurso.

"Amanhã será um novo dia. O sol vai nascer de novo e, com ele, a necessidade de reinventarmos a esperança", disse Fernando Lopes.

O discurso do presidente da Câmara de Castanheira de Pera centrou-se na necessidade de se olhar para o futuro, apelando a que se aproveitem as memórias do passado para as transformar "em heranças para o futuro".

Num dia com uma carga de "emoção, dor e consternação", a história tem de se transformar "em força motriz capaz" de projetar o povo castanheirense "para o tempo que há de vir".

No entanto, "por mais que se queira enterrar o passado recente, a verdade é que tanto esgravata que acaba por vir sempre à tona, deixando marcas profundas", constatou.

"Hoje é o dia de nos encontrarmos num só abraço, perante todas estas testemunhas maiores, e assumirmos o compromisso de renascer", defendeu.