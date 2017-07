Partilhar o artigo Castanheira de Pera espera que desalojados possam ter casa no Natal Imprimir o artigo Castanheira de Pera espera que desalojados possam ter casa no Natal Enviar por email o artigo Castanheira de Pera espera que desalojados possam ter casa no Natal Aumentar a fonte do artigo Castanheira de Pera espera que desalojados possam ter casa no Natal Diminuir a fonte do artigo Castanheira de Pera espera que desalojados possam ter casa no Natal Ouvir o artigo Castanheira de Pera espera que desalojados possam ter casa no Natal

Tópicos:

Câa Castanheira, Natal Castanheira, Pedrógão,