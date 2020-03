Castelo Branco determina isolamento domiciliário para não residentes no concelho

Em comunicado, o responsável pela unidade de saúde pública local, Joaquim Serrasqueiro, tornou hoje pública esta determinação, face ao risco existente no concelho de Castelo Branco perante a atual situação epidemiológica da infeção covid-19.

"Deste modo, determino que todos os cidadãos que não residem habitualmente no concelho de Castelo Branco, que regressaram ou regressarão a este concelho, quer venham do estrangeiro ou de zonas de contágio comunitário do país, permaneçam em isolamento domiciliário durante 14 dias, a contar do dia da sua chegada", lê-se na nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

Em Portugal, há 33 mortes, mais 10 do que na véspera, e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista mais 302 casos do que na segunda-feira.

Dos infetados, 203 estão internados, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.