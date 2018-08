Castelo Branco e Portalegre sob aviso vermelho, termómetros vão descer

Lusa06 Ago, 2018, 07:25 | País

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho vai vigorar até às 21h59 de hoje.

Cinco outros distritos do continente e a Madeira vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, também por causa do calor.

No continente os distritos abrangidos são Bragança, Évora, Guarda, Vila Real e Beja, enquanto na ilha da Madeira são abrangidas, até às 17h59, as regiões montanhosas, a costa Norte e a costa Sul.

Para hoje, pelo menos até ao final do dia, 23h59, o IPMA colocou ainda sob aviso amarelo por causa do calor os distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal, Faro e Viseu.

Para hoje, o IPMA prevê tempo quente no interior e descida acentuada de temperatura no litoral oeste e nebulosidade no litoral Norte e Centro.

As temperaturas máximas apenas vão ultrapassar os 40 graus celsius em Castelo Branco (42º), Évora (42º) e Beja (41º). Já as temperaturas mínimas vão descer até aos 16º em Vila Real, Braga, Viseu e Guarda.

Nas ilhas, está previsto tempo quente, com céu geralmente pouco nublado e períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte e na ilha de Porto Santo. Os termómetros vão subir até aos 29º no Funchal e 25º em Porto Santo.

Para os Açores o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado e vento fraco, com as máximas a chegarem aos 26º em Ponta Delgada, em Santa Cruz das Flores e na Horta e aos 24º em Angra do Heroísmo.