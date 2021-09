Castelo Branco. Sete candidatos disputam a presidência da autarquia

Em Castelo Branco, sete candidatos disputam a presidência da autarquia que desde 1997 está nas mãos do PS. Estas eleições ficam marcadas pela polémica em torno do anterior presidente da Câmara. Luís Correia perdeu o mandato por ordem do Tribunal Constitucional devido a irregularidades relacionadas com a assinatura de contratos entre a autarquia e uma empresa detida por familiares diretos.