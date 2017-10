Catalunha: "Preservaremos o Estado de direito"

"O governo está determinado a continuar a aplicar as medidas previstas na Constituição e no ordenamento legal para a manutenção do Estado de direito", frisa Eduardo Gutiérrez, em declarações exclusivas ao jornalista da Antena 1, Mário Rui Cardoso.



O máximo representante de Espanha em Portugal garante, também, que as forças de segurança fizeram "um uso proporcionado da força", no dia do referendo na Catalunha.