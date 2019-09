Partilhar o artigo Catarina Martins acusa a banca de "assalto ao país" e mostra-se indignada com o banco público Imprimir o artigo Catarina Martins acusa a banca de "assalto ao país" e mostra-se indignada com o banco público Enviar por email o artigo Catarina Martins acusa a banca de "assalto ao país" e mostra-se indignada com o banco público Aumentar a fonte do artigo Catarina Martins acusa a banca de "assalto ao país" e mostra-se indignada com o banco público Diminuir a fonte do artigo Catarina Martins acusa a banca de "assalto ao país" e mostra-se indignada com o banco público Ouvir o artigo Catarina Martins acusa a banca de "assalto ao país" e mostra-se indignada com o banco público