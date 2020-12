Catarina Martins pede às famílias para planearem já como se protegem no Natal

Foto: António Pedro Santos - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou domingo compreender a necessidade de encontros familiares no Natal, mas advertiu que o novo coronavírus continua na comunidade e as famílias devem tomar já as melhores decisões para se protegerem.