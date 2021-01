Catarina Martins pede clarificação do Governo relativamente ao confinamento

Catarina Martins espera que o Governo defina regras claras sobre o o confinamento e que os serviços de saúde privados fiquem sob a alçada do SNS. No entanto, para a coordenadora do Bloco de Esquerda a clareza das medidas não deve substituir a responsabilidade de cada um.