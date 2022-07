Catorze fogos significativos ativos, num total de 27, às 19 horas

Os dados foram adiantados ao final da tarde, no `briefing` das 19:00 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa), pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

"[Um total de] 171 novas ignições foram registadas até às 19:00 do dia de hoje. Obviamente esta é uma situação que põe muitos meios alocados ao ataque inicial e destas 27 ainda estão ativas a esta hora. Nestas 27 no seu total [estão envolvidos] 2.654 operacionais, 793 veículos e 30 meios aéreos nestes ataques ampliados", resumiu o comandante nacional André Fernandes, no mais recente ponto de situação.

Entre as 14 ocorrências consideradas significativas pela Proteção Civil em curso àquela hora, o comandante nacional destacou os incêndios de Abuil, em Pombal, que envolvem 450 operacionais, o de Caranguejeira, em Leiria, com 371, o de Faro, com 370 e o de Palmela, com 460.

André Fernandes referiu que os principais incêndios ativos "desenvolvem-se junto a áreas habitacionais, com `interface` urbano-florestal, o que complica as operações de socorro", sendo dada prioridade à salvaguarda de vidas e habitações.