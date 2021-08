Caução aceite. Levantada a prisão domiciliária a Luís Filipe Vieira

O juiz Carlos Alexandre aceitou a hipoteca de dois imóveis no Dafundo, incluindo a habitação de Luís Filipe Vieira, no valor de três milhões de euros, como pagao pagamento da cauçãodo ex-presidente do Benfica, segundo notícia veiculada pela TSF.