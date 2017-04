Causas da queda de aeronave em Tires ainda por apurar

de acordo com o que apurou Filipe Canhoto Ribeiro, reporter da RTP no local, a aeronave descolou do aerodromo de Tires e caiu na área comercial dois mil metros depois.



O Presidente da República está no local, ao lado do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.



Toda a zona está vedada à poopulação.



No local estão meia centena de bombeiros, da Parede, de carcavelos e de cascais, que foram auxiliar os meio de Tires.