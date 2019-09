Causas de queda de helicóptero vão ser investigadas

A repórter da RTP, Maryline Sales, adianta que se sabe que o aparelho embateu em cabos de alta tensão, o que provocou uma explosão e posterior queda.



O local do despenhamento foi vedado e os restos do helicóptero ainda não tinham sido removidos, horas após o acidente.



Testemunhas do sucedido e familiares do piloto estão a ter acompanhamento psicológico.