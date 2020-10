CCDR. José Apolinário eleito para a presidência no Algarve

De acordo com os dados provisórios indicados à agência Lusa por José Apolinário, votaram 423 autarcas de um colégio eleitoral de 483 (votantes possíveis). A sua eleição recolheu 290 votos favoráveis, 115 brancos e 18 nulos.

José Apolinário, de 58 anos, licenciado em Direito, pediu para sair do Governo, do cargo de secretário de Estado das Pescas, para se candidatar à presidência da CCDR/Algarve, tendo sido o único candidato ao sufrágio.

Segundo o candidato, para a vice-presidência do organismo foi eleito o arquiteto José Pacheco (também único candidato), com 13 votos a favor e um branco, verificando-se a abstenção de dois dos 16 presidentes de Câmara do Algarve.

No caso da eleição para um dos vice-presidentes (o Governo nomeia o outro), o colégio eleitoral é composto apenas pelos presidentes de câmara, enquanto para a presidência votam também elementos das assembleias municipais e vereadores.

A outra vice-presidência da CCDR/Algarve é preenchida por Elsa Cordeiro, licenciada em Gestão Económica-Financeira e indigitada pelo PSD.

A primeira eleição do presidente e de um vice-presidente para cada uma das cinco CCDR do país decorreu hoje entre as 16:00 e as 20:00.

As Comissões de Coordenação Desenvolvimento Regional são serviços desconcentrados da Administração Central, dotados de autonomia administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respetivas regiões, como a gestão de fundos comunitários.