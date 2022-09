CCDR-N lança inquérito para "fomentar participação" nas políticas de Ordenamento

Em declarações à Lusa, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, explicou que o inquérito, disponível na página da internet daquela instituição, está a ser feito num "momento especialmente relevante", no qual se está a elaborar o Programa Regional da Política do Ordenamento do Território do Norte (PROT-NORTE).

"Este inquérito visa fomentar uma maior participação institucional e pública na definição do PROT-NORTE e dos seus desafios, num momento especialmente relevante, em que convergem as crises ambientais e energéticas e um novo ciclo de políticas e financiamentos europeus", referiu António Cunha.

O responsável defendeu que o PROT-NORTE "deve respeitar a especificidade da região e dos seus territórios e ser uma interpretação operacional da estratégia de desenvolvimento regional do NORTE 2030, assim como de outras políticas públicas com aplicação na região.".

Por isso, o também ex-reitor da Universidade do Minho salientou que é objetivo da CCDR-N "partilhar com os municípios, as instituições e aos investidores horizontes, desafios e apostas prioritárias de ordenamento, sustentabilidade e desenvolvimento regional".

A elaboração do PROT-NORTE foi determinada em dezembro de 2021, através de uma Resolução de Conselho de Ministros.

Na apresentação do inquérito, a CCDR-N refere que pretende no processo de elaboração daquele programa "desenvolver uma reflexão alargada, a nível regional e local, sobre o ordenamento e a gestão do território no Norte, envolvendo os municípios e entidades intermunicipais, as instituições públicas, incluindo as de ciência, tecnologia e ensino superior, as entidades representativas do tecido económico e empresarial, os agentes da cultura e da criatividade, as organizações não-governamentais, os cidadãos".

A CCDR-N assinala que este é um "momento de reflexão estratégica", pelo que "é fundamental avaliar os principais problemas de ordenamento do território à escala regional e refletir as escalas mais adequadas de atuação".