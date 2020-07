CCDR-N obriga Recivalongo a alterar licenças incluindo a de depósito de amianto

O esclarecimento da CCDR-N surge um dia depois do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ter afirmado, sobre a inspeção que mandou fazer há cerca de um mês ao aterro em Sobrado, no concelho de Valongo, que "há conclusões que foram enviadas à CCDR-N que obrigam a impor limitações ao funcionamento do aterro".

"A CCDR-N tem de tirar as conclusões que tem de tirar e eu, ministro, não sou a entidade administrativa que passa licenças ou tira licenças", afirmou Matos Fernandes ao Porto Canal, acrescentando que "há um conjunto de incumprimentos que são bem claros na inspeção feita, mas o problema não tem só a ver com os incumprimentos, tem a ver com a licença" e indica que "a CCDR-N há de explicar aquilo que são as alterações à licença que o aterro tem".

Na comunicação de hoje, a CCDR-N informou ter notificado o operador para alterar os termos da licença de "deposição de resíduos líquidos e líquidos aquosos, bem como de resíduos de construção e demolição contendo gesso e resíduos de construção e demolição contendo amianto, os quais não podem ser depositados em célula onde sejam recebidos resíduos biodegradáveis, conforme indicado no normativo acima referido".

Precisa a CCDR-N que "no que diz respeito aos resíduos de construção e demolição contendo gesso e resíduos de construção e demolição contendo amianto" a "revogação parcial resulta de uma interpretação mais apurada do descrito no Decreto-Lei n.º 183/2009 e da recente comunicação emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da "Nota Técnica sobre a deposição de resíduos de amianto em aterros", de abril de 2020, onde são esclarecidas e definidas as soluções técnicas que asseguram as condições de confinamento dos resíduos contendo amianto nos aterros de resíduos não perigosos".

Acrescenta o esclarecimento que "este procedimento foi igualmente comunicado, nos mesmos termos, aos dois outros operadores licenciados na Região Norte".

Segundo a comissão de coordenação, a licença de instalação do aterro em Sobrado "foi emitida a 15 de maio de 2009 pela APA e que, a 8 de março de 2019, a CCDR-N emitiu o 1º Averbamento à Licença da Operação de Deposição de Resíduos em Aterro, passando este a integrar a nova Licença Ambiental, que replicava os termos da licença inicial".

A empresa gestora do aterro tem sido alvo de forte contestação desde 2019, acusada pela população de Sobrado e pela Câmara de Valongo de "atentado ambiental" pela forma como, acusam, "polui o ar e a água" da freguesia, derivado das "mais de 400 licenças de depósitos de resíduos" que acumulou nos anos que leva de operação.

A Lusa tentou obter uma reação da empresa, mas até ao momento não foi possível.