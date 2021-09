CDS considera "elementar" fim da obrigatoriedade do uso da máscara

"Concordo integralmente com o levantamento do uso de máscara", afirmou o líder centrista à margem de uma visita 56.ª edição da Capital do Móvel, que decorre até 12 de setembro, na Alfândega do Porto.

Para Francisco Rodrigues dos Santos, parece "elementar" que as pessoas possam ter algumas "benesses para circular livremente e não ter de usara mascara em espaços públicos" após sucessivos adiamentos da decisão de levantamento desta restrição.

"Ao início eram duas semanas para achatar a curva, depois era um mês para conseguirmos recuperar o estado de saúde do país, depois era até a vacina, depois era a imunidade de grupo, e estamos sempre a adiar, a adiar, a libertação da nossa economia e atribuir um passaporte às pessoas que conquistaram o seu direito a viver, parece-nos elementar", defendeu.

Na segunda-feira, fonte da bancada parlamentar do PS disse à Lusa que o partido não vai propor no parlamento a renovação da obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços públicos exteriores, diploma cuja vigência cessa no próximo dia 12.

No mesmo dia, em declarações à TSF, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Adão Silva, afirmou que só um agravamento súbito da pandemia da covid-19 nos próximos dias impediria os sociais-democratas de defender o fim das máscaras na rua.

A questão da renovação ou não da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos exteriores é um dos assuntos que poderá ser objeto de análise na próxima quarta-feira, durante a reunião da conferência de líderes parlamentares, a qual fixará os primeiros agendamentos da nova sessão legislativa.

O diploma que se encontra em vigor sobre obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos foi promulgado pelo Presidente da República em 11 de junho, por um período de 90 dias.

Na Assembleia da República, este diploma foi aprovado na generalidade, especialidade e votação final global com votos contra do Chega e da Iniciativa Liberal, abstenção do BE, PCP, PAN e Verdes e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, tendo contado com votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS-PP e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

Nesta terceira renovação do diploma, o PS foi o autor do projeto-lei, ao contrário das duas vezes anteriores, em que a iniciativa tinha partido do PSD.

Em declarações aos jornalistas, à margem da visita à 56.ª edição da Capital do Móvel, Francisco Rodrigues dos Santos, apelou ainda ao Governo para que inscreva no próximo Orçamento de Estado, uma medida proposta pelo CDS e que visa garantir ao acesso a cuidados médicos em caso de incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde.

"Apelo à ministra da saúde e ao primeiro-ministro que inscrevam no próximo Orçamento do Estado a Via Verde Saúde proposta pelo CDS que visa dar uma consulta, um exame, uma cirurgia a todos os doentes que ultrapassaram os tempos de espera no SNS e são milhões e que tenham uma consulta, um exame ou uma cirurgia paga no setor particular e social da saúde", defendeu.

Para o líder centrista, "é tempo de dizer ao senhor primeiro-ministro que não brinque com a saúde dos portugueses", sublinhando que "não se pode continuar a colocar a ideologia à frente.

A covid-19 provocou pelo menos 4.574.225 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,13 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.810 pessoas e foram contabilizados 1.047.710 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.