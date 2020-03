CDS defende encerramento de fronteiras como "única forma" de controlo

Num vídeo divulgado no domingo, o líder dos centristas considerou que esta é uma "situação inédita e de extrema gravidade", e um "momento de exceção" que "exige dos portugueses união, coragem e determinação" e dos governantes "uma liderança serena, uma voz de comando confiável, uma coordenação que não tenha medo de decidir, que faça o que é preciso e que atue por precaução".



Na mensagem, o presidente do CDS defendeu igualmente o "encerramento de todos os espaços públicos não essenciais" e a limitação de acessos aos serviços essenciais para que possam "funcionar em condições de segurança" e "preferencialmente em regime não presencial".



O líder do CDS apelou ainda ao Governo que "tenha a coragem de agir o quanto antes, que atue com liderança e determinação, gerindo de forma criteriosa os recursos, orientando-os apenas para as tarefas essenciais do momento atual", indicando que "é nos momentos de crise que a capacidade política" de quem governa "não pode falhar".



"Amanhã lamentaremos profundamente tudo o que não tivermos sido capazes de fazer hoje", alertou, notando que os centristas são "exigentes" porque não se podem "dar ao luxo de ser politicamente displicentes".