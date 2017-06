CDS envia 25 perguntas ao primeiro-ministro

Lusa 22 Jun, 2017, 17:43 | País

Em conferência de imprensa no parlamento, a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, salientou que "cumprido o luto nacional" é dever do partido "contribuir para que todas as perguntas sobre esta tragédia sejam respondidas".

O CDS-PP questiona, por exemplo, quem deu o primeiro alerta para o incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, e que causou pelo menos 64 mortos, qual a causa ou causas do incêndio ou se o sistema de comunicações SIRESP falhou ou não.

A presidente do CDS-PP questiona ainda o primeiro-ministro se concorda com a ministra da Administração Interna de que "não há prova de ter havido qualquer falha na resposta do Estado", se mantém a confiança em Constança Urbana de Sousa e se "assume que houve descoordenação política".

"Na nossa perspetiva há muito por esclarecer e há muitas questões que têm versões contraditórias por parte de diferentes ministros e secretários de Estado. Obviamente se há tanta pergunta por fazer, é porque há muito por esclarecer", justificou Assunção Cristas.