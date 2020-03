CDS fará tudo para apoiar o projeto do aeroporto do Montijo

Perante o veto da câmara da Moita o aeroporto está num impasse e o PSD já prometeu chumbar a proposta socialista de alteração à lei que pretende retirar poderes às autarquias afetadas pela nova infraestrutura.



Sem confirmar diretamente que vai votar a favor dessa proposta o líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, garante que já é hora da obra avançar.



Mesmo com o voto a favor do CDS, os socialistas precisarão de mais três votos para garantir as mudanças na lei que retiram os poderes de veto às autarquias afetadas permitindo o arranque da obra do novo Aeroport0o do Montijo.