CDS lança crítica cerrada ao ministro da Educação

Para Assunção Cristas o titular da pasta da Educação é em termos político pela sua prática inexistente.



A líder do CDS responsabiliza o Governo pelo problema com os professores e acusa o executivo de criar expetativas que agora são um problema a resolver.



Assunção Cristas falava depois de uma reunião com o líder da FENPROF.



Mário Nogueira diz que a reunião convocada pelo ministério da Educação não foi encarada com grandes expectativas.



O secretário-geral da FENPROF não gostou dos termos da convocatória e admite, por isso, que a greve às avaliações vai continuar.





Esta a reação dos sindicatos dos professores depois de o ministério da Educação ter convocado uma reunião para 11 de julho. Um encontro para discutir os termos da contagem do tempo de serviço.O Presidente da República espera que as negociações corram da melhor forma.Marcelo Rebelo de Sousa diz que as famílias devem ir de férias com a questão das notas e das matrículas resolvida.Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no final de uma festa da Casa Pia de Lisboa.