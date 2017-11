Partilhar o artigo CDS-PP considera que Lisboa precisa de Polícia Municipal com papel reforçado Imprimir o artigo CDS-PP considera que Lisboa precisa de Polícia Municipal com papel reforçado Enviar por email o artigo CDS-PP considera que Lisboa precisa de Polícia Municipal com papel reforçado Aumentar a fonte do artigo CDS-PP considera que Lisboa precisa de Polícia Municipal com papel reforçado Diminuir a fonte do artigo CDS-PP considera que Lisboa precisa de Polícia Municipal com papel reforçado Ouvir o artigo CDS-PP considera que Lisboa precisa de Polícia Municipal com papel reforçado

Tópicos:

Assunção Cristas Apontando, CDS PP,