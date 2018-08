CDS-PP prevê que próximo ano letivo "vai ser muito complicado"

Lusa29 Ago, 2018, 14:16 | País

"Acho que vai ser um ano muito complicado. Vamos acompanhar, vamos fazendo perguntas, mas eu creio que o Governo tem que estar muito focado em resolver problemas que ele próprio criou", afirmou Assunção Cristas, em Viana do Castelo, à margem de um encontro com pescadores e mariscadores do rio Lima.

Segundo a presidente dos centristas, "as queixas são muitas e preocupantes" por parte dos professores, funcionários e dos pais.

"Eu creio que o Governo não tem trabalhado bem as questões relacionadas com os professores. Com as expectativas que cria e depois não cumpre e está a contribuir para criar problemas", acusou.

Assunção Cristas deixou mais críticas ao executivo liderado por António Costa: "O que lamentamos é que esta seja uma atitude repetida do Governo. Cria expectativas, não cumpre as expectativas, cria problemas, não os resolve, é avisado com tempo e as coisas não são atempadamente tratadas", enumerou.

Também como mãe, a líder do CDS-PP mostrou-se preocupada.

"Eu na qualidade de mãe também partilho das preocupações, por exemplo, de ainda não ter os `vouchers` para poder encomendar os livros dos meus filhos, como tantos portugueses que estão nessa situação", referiu,