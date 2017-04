CDS-PP reúne-se em Aveiro com trabalho, descentralização e autárquicas na agenda

Lusa 27 Abr, 2017, 15:20 | País

Sob o lema "Competitividade regional", as jornadas dos democratas-cristãos terão um triplo objetivo, segundo o líder parlamentar Nuno Magalhães.

"Conhecer melhor um distrito que é importante, historicamente importante para o CDS, recolher a opinião de pessoas que não pensam como nós em temas sobre os quais poderemos apresentar propostas e apoiar os nossos autarcas", resumiu, em declarações aos jornalistas no parlamento.

No distrito por onde se elegia deputado o anterior líder do partido, Paulo Portas, o CDS-PP tem atualmente duas câmaras - Albergaria-a-Velha e Vale de Cambra - e "objetivos concretos" em outras, referiu Nuno Magalhães.

Os democratas-cristãos querem ainda "contactar com a realidade de um distrito que é empreendedor", com uma "indústria e comércio fortes", e por isso as jornadas arrancam, no dia 02 de manhã, com visitas a empresas do distrito, nos concelhos de Vale de Cambra e Águeda, de acordo com o programa provisório.

O outro objetivo das jornadas será a discussão de temas que poderão levar à apresentação de iniciativas legislativas no parlamento, com o programa a incluir painéis sobre trabalho e descentralização.

Na terça-feira à tarde, e depois do arranque formal das jornadas pelo líder parlamentar, haverá um painel sobre "A importância do fator trabalho no crescimento económico", que terá como oradores o ex-secretário-geral da UGT João Proença, o reitor da Universidade de Aveiro, Manuel António Assunção, e o vice-presidente da CIP Rafael Campos Ferreira.

"Poderemos discutir como o fator do trabalho, a valorização do trabalho pode contribuir para o crescimento económico do país", explicou Nuno Magalhães.

O primeiro dia das jornadas encerra com um jantar convívio com dirigentes e autarcas do CDS no distrito.

No dia seguinte, quarta-feira, as jornadas arrancam com o tema da descentralização, matéria em que o CDS deixa um desafio ao Governo.

"Não aceitaremos nem que a descentralização seja feita à socapa pelo Governo por decreto-lei: tem de ser feita aqui no parlamento, com o número de audições necessárias, sem pressas e sem aproveitamentos eleitorais", alertou Nuno Magalhães.

Por outro lado, avisou, o CDS também não aceitará que haja "qualquer tipo de regionalização encapuzada ou mais ou menos mal-amanhada".

O painel de quarta-feira de manhã, "A descentralização e a competitividade regional", terá intervenções de Manuel Carlos Lopes Porto, professor universitário e antigo presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, de José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, e de Victor Mendes, presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, gerida pelos democratas-cristãos e considerada pelo partido uma `autarquia modelo`.

Nas autárquicas de 01 de outubro, Victor Mendes vai enfrentar a concorrência, como candidato independente, do anterior presidente da distrital de Viana do Castelo, Abel Baptista, que em julho do ano passado renunciou a todos os cargos que desempenhava no partido e ao lugar de deputado do CDS, e conta já com o apoio do PS.

O encerramento das jornadas está previsto para o final da manhã, pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, mas durante a tarde os deputados democratas-cristãos irão ainda visitar a fábrica e museu da Vista Alegre, em Ílhavo.