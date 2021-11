CDS-PP/Madeira diz que região vai ter centro de vacinação para crianças

"Sabe-se que as crianças são um reservatório da doença e um transmissor da doença, pelo que a partir do mês de dezembro vamos ter um centro de vacinação para as crianças e teremos 7.500 vacinas disponíveis para serem administradas em crianças dos 5 aos 11 anos", o líder do grupo parlamentar centrista na Assembleia Legislativa, Lopes da Fonseca.

O dirigente falava após uma reunião com o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, no Funchal, na qual foram abordadas questões relacionadas a pandemia e com financiamento do setor.

Lopes da Fonseca frisou ainda que "Portugal resolveu antecipar-se aos restantes países da Europa, sendo o primeiro país a avançar com esta medida, e a Região Autónoma da Madeira também acompanha essa decisão, avançando com esta vacinação às crianças antes das restantes regiões do país".

No domingo, o secretário regional da Saúde anunciou que a região autónoma aguardava a autorização da Agência Europeia do Medicamento (EMA), entretanto emitida na quinta-feira, para avançar com a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos, indicando que o universo é de 24.248.

O líder do grupo parlamentar do CDS-PP, parceiro do PSD na coligação que forma o Governo Regional, considerou que esta é uma "boa notícia" para as famílias madeirenses e sublinhou a importância da vacinação, sobretudo tendo em conta a aproximação da época de Natal e fim de ano.

Lopes da Fonseca elogiou, por outro lado, as novas medidas de contenção da pandemia definidas pelo executivo madeirense, que entram definitivamente em vigor no sábado, após um período de adaptação de uma semana, como a obrigatoriedade de apresentar comprovativo de vacinação e um teste antigénio negativo para acesso à maioria dos recintos públicos e privados.

"Consideramos que as medidas anunciadas na Madeira foram, mais uma vez, as corretas", disse, reforçando: "Estamos a ver diariamente milhares de testes antigénio a serem realizados nos 57 postos aderentes e temos capacidade para realizar 25 mil testes por dia".

O dirigente centrista acrescentou que, uma vez mais, a região autónoma se antecipou ao restante território nacional na contenção da covid-19.

A Madeira registou na quinta-feira 56 novos casos de covid-19 e 44 recuperações, indicou a Direção Regional da Saúde, referindo que o total de infeções ativas no arquipélago é agora de 619, com 57 doentes hospitalizados.

A região sinaliza também um total de 95 óbitos associados à doença desde o início da pandemia.