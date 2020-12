CDS "preocupado com a saúde pública"

No final do encontro com o Presidente da República, o CDS lamentou o facto de a vacinação estar a ser preparada para ser administrada em "espaços fechados e pequenos" ao contrário do que acontece, dizem, noutros países. Sobre o estado de emergência, a posição do partido é a de que "a abstenção do CDS foi sempre uma abstenção preocupada com a saúde pública. É a nossa primeira preocupação".