CDS quer debater pandemia no pós-estado de emergência e situação em Lisboa

No debate, que contará com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, Adjunto e da Saúde, António Sales e da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, o CDS-PP visa fazer uma "avaliação do pós-estado de emergência", passando pelos certificados de vacinação e a recuperação nas áreas da saúde, social e económica.

"Do que é que foi feito de então para cá, do que é que está a acontecer, do que é que correu mal e está a correr muito mal e também de um ou outro aspeto que esteja a correr bem, como é evidente. Desde o fim do estado de emergência não temos este tipo de debates e achamos que este debate faz todo o sentido, designadamente no fecho do ano parlamentar", sustentou, em declarações à Lusa o líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia.

O grupo parlamentar centrista quer perceber, junto do Governo, "o que é que está a acontecer no país e particularmente em Lisboa", região onde atualmente se concentram a maior parte de novos casos covid-19.

"Nós temos ouvido várias explicações, desde os festejos futebolísticos, à questão dos jovens e dos eventos, há um conjunto de explicações. (...) Isto é uma interpelação ao Governo, portanto nós queremos que o Governo nos explique, na perspetiva do Governo, exatamente o que é que falhou, e depois obviamente saber o que é que se vai fazer daqui para a frente", adiantou.

Quanto à gestão da pandemia, na opinião de Telmo Correia, "a quebra de autoridade do Estado e a quebra de autoridade sobretudo do ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita], não foi irrelevante".

Outro dos temas que os democratas-cristãos querem levar a debate é a vacinação, que, segundo o partido, tem corrido bem, designadamente desde a entrada do vice-almirante Gouveia e Melo para a coordenação do plano, para além de quererem saber como vão funcionar os certificados de vacinação.

"Por outro lado, um caso que é estranho e sobre o qual também não há dados que é estão a aparecer muitos casos com pessoas vacinadas e nalguns casos vacinadas com as duas doses. Menos letalidade, é certo, e isso é positivo, mas o que é que explica isso e se há ou não estatística sobre isso. Nós sabemos que a cobertura da vacina, nenhuma delas é total, mas a impressão que temos é que existem muitos casos de vacinados", apontou.

Os centristas querem também "pensar" as consequências da pandemia na economia (nomeadamente "se se salva o Verão" e como) e ainda debater aspetos sociais, apontando que "há muitos apoios que estão a falhar e muitas pessoas que podem estar a ficar para trás".

