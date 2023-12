Paulo Raimundo afirmou que um voto no PS é um voto perdido no combate à direita. A CDU reuniu em Lisboa e diz estar motivada pelo ciclo eleitoral.

João Oliveira foi anunciado, esta terça-feira, como cabeça de lista do PCP às Europeias de junho. O advogado de 44 anos, é membro da Comissão Política do Comité Central do PCP e foi presidente do Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República entre 2013 e 2022.



Quanto às eleições legislativas de março, o PCP divulgou apenas os cabeça de lista aos círculos eleitorais de Lisboa, Porto, Beja e Braga. Paulo Raimundo é número um na capital e assim o secretário-geral do PCP deverá estar de volta ao parlamento na próxima legislatura.