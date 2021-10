CDU indisponível para pelouros no Porto, mas admite diálogo na Assembleia Municipal

"Qualquer solução para o futuro, tendo em conta as práticas [da maioria nos últimos oito anos] e o antagonismo de programas e de visão de cidade, levam a que não haja da parte da CDU qualquer disponibilidade para assumir pelouros, embora naturalmente estejamos empenhados a aprovar tudo o que de positivo surgir e a rejeitar e a denunciar tudo o que considerarmos negativo para a cidade, nunca abdicando da nossa independência", afirmou a atual vereadora da CDU na Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, que no domingo foi reeleita para um novo mandato.

Segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna, para a Câmara do Porto o movimento independente de Rui Moreira venceu as eleições de domingo sem maioria, elegendo seis mandatos, e a oposição elegeu sete (o PS três, o PSD dois e a CDU e o Bloco de Esquerda elegeram um cada).

Numa conferência de imprensa de análise aos resultados eleitorais na cidade, a eleita da CDU avisou que a atual correlação de formas no município exigirá, por um lado, "capacidade de diálogo" por parte das diferentes políticas e, por outro, o "abandono da posição arrogante que caracterizou a gestão de Moreira".

Para a CDU, deverão ser prioridade nos primeiros dias deste terceiro e último mandato do independente a alteração da matriz e regulamento de gestão do parque habitacional; a elaboração "urgente" de projetos públicos de habitação a rendas condicionadas passiveis de ser financiadas a partir do Plano de Recuperação e Resiliência (PPR); e a reposição da contenção do alojamento local e conclusão do respetivo regulamento, entre outros.

Enquanto cabeça de lista da CDU à Assembleia Municipal do Porto, Rui Sá - também reeleito no domingo -- manifestou "total abertura" por parte da coligação PCP/PEV para "fazer parte de uma solução que garanta um tratamento equitativo" e a independência daquele órgão face à Câmara do Porto.

Para o comunista, a Assembleia Municipal terá de ter como presidente alguém que garanta que o órgão autárquico seja o "grande fórum" de debate.

"Estamos abertos a analisar a possibilidade de haver um candidato ou candidata que cumpra essa função", disse, acrescentando, quando confrontado, não ter ninguém em mente.

Quanto aos resultados eleitorais, e assumindo como central a manutenção da proximidade das populações, na defesa dos seus interesses, Ilda Figueiredo destacou o crescimento da CDU nestas autárquicas, salientando que o projeto alternativo de cidade apresentado pela coligação deu "um importante contributo" para a derrota política do movimento independente de Rui Moreira, que teve menos "quase 20%" dos votos face a 2017 e que perdeu "a única maioria absoluta que detinha, na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde".

Segundo a vereadora, e num quadro de aumento da abstenção, a CDU teve um crescimento de quase 30% do seu eleitorado, face a 2017, tendo obtido mais votos e mais mandatos, mantendo a vereadora e três deputados municipais, e voltando a ter dois eleitos no Bonfim e no Centro Histórico, num total de 11 nas sete freguesias.

Salientando que Rui Moreira falhou os três objetivos a que se propôs, "não conseguindo alcançar o seu desígnio de poder absoluto na cidade", Ilda Figueiredo responsabilizou ainda o atual presidente da autarquia - que acusa de ter uma "postura arrogante" e de estar de "costas voltadas para a população" - pelo aumento da abstenção, fruto de uma política que "procura afastar, no dia a dia, os cidadãos da participação cívica" e que contribuiu para a saída de moradores do Porto.

A CDU dá como exemplo a postura da maioria municipal em casos como o do hotel na Lapa, onde vai nascer um novo parque urbano, da construção de um apoio de praia em betão no Ourigo, da construção da Arrábida ou do caso Selminho, situações que "põem em causa a transparência e a honestidade dos processos decisórios".