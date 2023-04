CDU/Madeira critica destruição e ocupação da orla costeira do Funchal

"A nossa ilha tem sido alvo de intervenções incompreensíveis por parte das entidades governativas, levando a que sejam construídas ilhas dentro de ilhas, onde uns têm acesso total ao mar e outros sejam privados de usufruir de partes da orla costeira", afirmou a deputada municipal do Funchal Herlanda Amado

A representante do PCP na Assembleia Municipal do Funchal falava no âmbito de uma iniciativa partidária na Praia Formosa, num local onde o presidente da autarquia principal autarquia da Madeira, governada por uma maioria PSD/CDS, Pedro Calado, anunciou, na passada semana, que vão ser construídos um jardim e um parque de estacionamento subterrâneo público com 280 lugares.

Em causa está um projeto imobiliário do grupo Pestana, que ainda não foi apresentado, nos antigos terrenos da Shell, tendo também o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, indicado "este promotor cedeu à Câmara Municipal" do Funchal "quase 15 mil metros quadrados" para este fim.

Herlanda Amado apontou serem "muitos os exemplos de praias roubadas ao povo do Funchal, com a conivência dos governantes fazendo com que seja destruída uma importante zona do litoral".

Segundo esta deputada municipal, "além da instalação de empresas e da ocupação ilegítima nos acessos ao mar, as atividades industriais implantadas ao longo da nossa costa têm destruído património de todos para usufruto de alguns, que é irrecuperável".

Realçou que, "toda a orla costeira estar nas mãos de interesses privados demonstra, desavergonhadamente, o resultado de acumulados processos de subjugação da cidade a interesses privados em detrimento do interesse coletivo de todos os funchalenses".

"Todo o litoral foi entregue de mão beijada para o negócio de alguns, retirando a orla costeira à cidade e aos cidadãos, apesar de aqueles territórios serem do domínio público", enfatizou.

Herlanda Amado argumentou que a Praia Formosa "é, reconhecidamente, uma zona balnear que poderia ser de excelência, que deve ser preservada no seu livre acesso ao mar e disponível para toda a população, não só do concelho do Funchal, como de toda a ilha e Região.

Também opinou que "as potencialidades desta frente mar não têm sido aproveitadas", defendendo ser "urgente a salvaguarda deste património público, protegendo-o da especulação imobiliária, situação que já aconteceu em outras zonas da região" onde se assistiu à "destruição do litoral e a `venda` da orla costeira a pataco a interesses privados".

Esta situação é, no entender desta força partidária, "uma das marcas mais negativas que estão a desfigurar a cidade do Funchal" e resultam de "políticas de promiscuidade entre o poder político e o capital", sustentou.

Para a deputada municipal da coligação (PCP/PEV), "a privatização do litoral no Funchal é fruto da soma de inércias e subjugação a interesses privados, quer no tempo em que o PSD governava a Câmara do Funchal, continuadas pela gestão autárquica do PS ao longo de 8 anos, e após as últimas eleições autárquicas com a gestão do PSD-CDS, continua a destruição do ambiente e de património de todos".

A Praia Formosa é uma praia pública, gratuita, situada no concelho do Funchal. A grande afluência àquela zona balnear tem motivado diversas queixas relacionadas com a falta de estacionamento e com terrenos privados sem utilização.