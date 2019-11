Cedeao reconhece legitimidade do Governo de Aristides Gomes

Foto: Reuters

Um país com dois governos e dois primeiros-ministros. A situação política na Guiné-Bissau vive um clima de incerteza, depois do presidente do país ter demitido o executivo. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, esteve este fim de semana na Guiné-Bissau. Foi lá que a Cedeao reconhece legitimidade ao primeiro-ministro que foi afastado pelo chefe de Estado.