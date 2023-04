CEMGFA rejeita relação entre condições do navio `Mondego` e missão não cumprida

O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), Nunes da Fonseca, rejeitou hoje uma "relação direta" entre as condições do navio Mondego e a missão não cumprida nas ilhas Selvagens devido à inoperacionalidade da embarcação.